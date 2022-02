La parlamentaria ucraniana que decidió quedarse en su país y aprender a usar una metralleta para defenderse de los ataques rusos

Decidió no salir del país y llamó a que el resto de sus compatriotas hagan lo mismo.

Kira Rudik es líder del partido político ucraniano Voz, también conocida por impulsar los derechos de la comunidad LGQBT+, así como de la vida animal. En diciembre de 2021 apareció en la portada de la publicación Elle Business por su trabajo para defender a las mujeres ucranianas y luchar por sus derechos.

Sin embargo, ante la invasión rusa en Ucrania, Rudik publicó una foto en Twitter posando con una metralleta AK-47. La parlamentaria nunca había tenido contacto con las armas, pero decidió aprender a disparar para defender a su país y aseguró en la publicación que no se irá a "ninguna parte".

"Aprendo a usar una Kalashnikov y me preparo para portar armas. Suena surrealista, hace solo unos días nunca se me habría ocurrido. Nuestras mujeres protegerán nuestro suelo de la misma manera que nuestros hombres", dijo en otro mensaje en la misma red social.

I learn to use #Kalashnikov and prepare to bear arms. It sounds surreal as just a few days ago it would never come to my mind. Our #women will protect our soil the same way as our #men. Go #Ukraine! 🇺🇦 pic.twitter.com/UbF4JRGlcy

— Kira Rudik (@kiraincongress) February 25, 2022