La primera ministra británica Theresa May dejará su cargo antes de la “próxima fase de negociación” con la UE si avanza el Brexit

Ante esto, los legisladores tomaron el control de la agenda de debates.

La primera ministra británica Theresa May anunció este miércoles a los diputados conservadores que, si se aprueba su acuerdo del Brexit, dejará el cargo antes de la “próxima fase de negociación” con la Unión Europea.

May, jugó así su última carta en un intento desesperado por salvar su impopular acuerdo de Brexit.

“Sé que existe el deseo de un nuevo enfoque -y un nuevo liderazgo- en la segunda fase de las negociaciones de Brexit, y no me opondré a ello”, agregó May con la esperanza de dar un vuelco a la situación en un momento decisivo para el caótico proceso de salida de la UE.

Tras acordar con las autoridades británicas un corto aplazamiento en la fecha del Brexit, inicialmente prevista para este viernes 29, la UE advirtió que si el Reino Unido no adopta el acuerdo esta semana deberá presentar un plan B antes del 12 de abril.

Ante esta perspectiva, los diputados tomaron el control de la agenda de debates y trataron posibles alternativas que van desde negociar una unión aduanera con la UE hasta convocar un segundo referéndum, pasando por la anulación pura y dura de todo el proceso.