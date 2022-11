"La próxima te rompo la cara, conmigo no se jode": Patricia Bullrich amenazó al jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta

Luego que se difundiera el video, Bullrich habló en una radio y descartó pedir disculpas: "Que se banque las consecuencias de sus dichos".

En las últimas horas medios argentinos difundieron un video de la presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO) que lidera Mauricio Macri, Patricia Bullrich, amenazando a Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

"No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Te lo digo directamente. Conmigo no se jode, te lo aviso", le dijo Bullrich a su correligionario Miguel el 24 de octubre en la presentación de un libro de Macri en La Rural bonaerense.

“La próxima te rompo la cara”: fuerte cruce entre Patricia Bullrich y un hombre de confianza de Rodríguez Larreta https://t.co/CuCP0tjvrN pic.twitter.com/AJNN62jfn7 — infobae (@infobae) November 1, 2022

La molestia de Bullrich se remonta al 29 de agosto, recuerda Clarín, cuando el jefe de gabinete dijo que Bullrich era "funcional al kirchnerismo" por sus críticas al operativo de seguridad sobre el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de que se conociera el video, Bullrich habló con radio Mitre y ratificó su pensamiento. "Fue una expresión argentina. Pero sobre todo soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y viene el otro día y me abraza de atrás como si no lo hubiese dicho".

La presidenta del PRO descartó pedirle disculpas a Miguel: "Cómo le voy a pedir disculpas yo a Felipe Miguel​. Mucho más violento es decirle a la presidenta del PRO y la persona que ha sido claramente antikirchnerista que fue funcional al kirchnerismo. Eso es la peor violencia política existente. Que se banque las consecuencias de sus dichos".

Bullrich -que este lunes se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva- y Larreta son dos de los principales nombres de la coalición opositora para candidatearse a las elecciones presidenciales del próximo año.