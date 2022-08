La respuesta de un club brasilero luego de que se viralizara el video de un niño argentino que quiere comprarle una casa a su familia

"Quiero que se le cumplan los sueños a los niños que están en la calle y puedan tener un techo", comentó.

Este jueves se hizo viral un video, divulgado por Crónica, de un niño jugando a la pelota con la particularidad de que tenía puesta la camiseta del Sport Recife de Brasil.

Mientras dominaba la pelota, el movilero le preguntó como quien quería ser y el niño respondió: "Quiero ser como Maradona".

"Quiero comprar una casa para que toda mi familia viva mejor y salga de la pobreza, que dios me saque de acá y que se le cumplan los sueños a los niños que están en la calle y puedan tener un techo", expresó.

El niño de 10 años dijo que a veces se siente mal "por los nenes de la calle que no tienen para comer".

El video y las declaraciones que hizo se hicieron viral. Este viernes, el club Sport Recife puso en su cuenta de Twitter: "Estamos tratando de ponernos en contacto con el niño de la camiseta del León y su familia para que todos los rojinegros puedan ayudar de alguna manera".

Bom dia, torcida! Esse vídeo viralizou por aqui e estamos tentando entrar em contato com o menininho com a camisa do Leão e sua família para que todos os rubro-negros possam ajudar de alguma forma. Vamos atualizando 🙌 https://t.co/vP8D4ENMWd

— Sport Club do Recife (@sportrecife) August 5, 2022