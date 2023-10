La seguridad estuvo en el centro del segundo debate presidencial en Argentina: desde "liberar las armas" hasta crear un "FBI argentino"

Los candidatos se enfrentaron en el debate previo a las elecciones del 22 de octubre.

Los candidatos a la Presidencia de Argentina se enfrentaron este domingo en el debate previo a las elecciones del 22 de octubre, con acusaciones mutuas sobre corrupción y mal manejo de la economía, y con fuertes reproches al aspirante ultraderechista Javier Milei, favorito de los sondeos.

El ministro de Economía Sergio Massa, candidato de la coalición peronista Unión por la Patria (centro-izquierda) acusó a Milei, un economista liberal y antisistema, de promover la esclavitud con sus propuestas sobre desregulación del mercado laboral.

A su vez, la conservadora Patricia Bullrich, de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, aseveró que la propuesta de Milei para dolarizar la economía se haría "con salarios de hambre".

Exministra de Seguridad, Bullrich también lo criticó por su posición en esa materia. "Milei quiere liberar las armas, y las armas liberadas caen en manos de los delincuentes", lanzó.

Con un discurso en contra de lo que llama la "casta política chorra", Milei ha resultado la sorpresa de esta campaña electoral. En las primarias del 13 de agosto obtuvo la mayor votación (29,8%) y las encuestas lo colocan en primer lugar para la elección de octubre, aunque con una probable segunda vuelta el 19 de noviembre.

"Ellos no pueden ser la solución al problema, porque ellos son el problema", aseveró este domingo sobre los demás candidatos.

Argentina atraviesa una grave crisis económica, con inflación de más de 120% anual y una pobreza de 40%.

Cambio climático

El de este domingo fue el segundo debate de los cinco candidatos y giró en torno a la producción y el trabajo, la seguridad, y la protección del medioambiente.

Sobre ese punto, Milei enfatizó que "no vamos a adherir a la Agenda 2030, no adherimos al marxismo cultural, no adherimos a la decadencia".

"No niego el cambio climático. Digo que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas, este es el quinto punto del ciclo. La diferencia es que en los cuatro anteriores no estaba el ser humano. Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático lo único que buscan es recaudar fondos para financiar a vagos socialistas que escriben 'papers' de cuarta".

Acusado de machista, Milei fue interrogado por la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, sobre su posición ante los crímenes de femicidio. "Igualdad ante la ley", respondió.

El debate también se caldeó entre Massa y Bullrich, quienes se disputarían el pase al balotaje, según los sondeos.

"Hay dos millones de pobres más en el año que llevas en el gobierno (...) El país entero se pregunta ¿cuándo van a dejar de afanar (robar)?", lo increpó Bullrich.

"No alcanza con gritar para corregir la mala performance que estás haciendo", replicó el ministro.

Para ganar en primera vuelta se requiere 45% de los votos o sino 40% y una diferencia de al menos 10 puntos con el segundo candidato.

De no obtener nadie ese resultado, habrá una segunda vuelta electoral el 19 de noviembre. La toma de posesión está prevista el 10 de diciembre.

La seguridad en el centro

La corrupción en el oficialismo, la venta de armas y de órganos, cuidar a los ciudadanos en vez de a los delincuentes y hasta la creación de un FBI argentino estuvieron en los cruces de las propuestas de seguridad de los candidatos a presidente que competirán el 22 de octubre próximo.

Pese a que en el primer debate, que se celebró el 1 de octubre en Santiago del Estero (noroeste), los últimos casos de corrupción que afectaron al oficialismo -en concreto el que terminó en la renuncia del jefe de gabinete del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde- apenas saltaron a la palestra, en esta ocasión no faltaron las alusiones.

La que atacó primero fue la candidata de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich, quien señaló que "para cambiar hay un solo camino, terminar con los 'Insaurralde' y las mafias que azotan el país" y alegó que el ministro de Economía, aspirante oficialista, "no puede porque es parte, es uno más de ellos".

La que fuera ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) se mostró combativa en su tema estrella y, además de proponer la baja de la edad de imputabilidad penal a los 14 años, dijo que entraría en Rosario, ciudad de la provincia de Santa Fe muy castigada por la violencia asociada al narcotráfico, "con todas las fuerzas, incluidas las Fuerzas Armadas".

FBI argentino

En el segundo debate preelectoral con vistas a los comicios del 22 de octubre, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el actual ministro de Economía propuso la creación de un FBI argentino, una agencia "con los mejores" de cada una de las fuerzas federales, para luchar contra la corrupción, narcotráfico y trata de personas.

Fue parte de una propuesta con otros dos ejes, prevención y "exigirle cuentas a la Justicia" por lo que tardan los procesos.

Por su parte, Bullrich atacó al libertario Javier Milei recordando que "quiere liberar las armas", pero señaló que en ese camino las armas terminarían en manos de los delincuentes y los narcotraficantes, y le achacó proponer facilitar la venta de órganos, que "es uno de los delitos más codiciados".

El candidato más votado en las primarias de agosto dijo que, en realidad, "hay una ley de armas" que "hay que cumplirla" porque "no puede ser que estén armados los delincuentes y los ciudadanos, no" y que "no" propone la venta de órganos, sino que destaca que hay "algo en el medio" entre la actual demanda de trasplantes y los posibles donantes, que termina siendo "corrupción".

Sí resaltó, en el caso de la inseguridad, que "se vuelve fundamental el rol de la Justicia para hacer efectivos los castigos", porque, en su opinión, el Estado ha abrazado una teoría que "cambia el rol entre la víctima y el victimario".

Seguridad, trabajo y producción, y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente fueron los tres ejes de este encuentro entre los aspirantes a ocupar la Casa Rosada desde el 10 de diciembre, que será el último previo a las elecciones.

Con datos de AFP y EFE