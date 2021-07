La viuda del presidente de Haití contó a quién llamó su esposo antes de morir, dijo cómo fue el ataque y pidió ayuda al FBI

En una extensa entrevista con The New York Times, Martine Moise relató los detalles del momento en que los sicarios irrumpieron en su casa y arremetieron a tiros contra la familia.

Martine Moise, la esposa del presidente haitiano Jovenel Moise, asesinado el pasado 7 de julio, brindó una entrevista a The New York Times en la que relató lo que sucedió la noche en que los asesinos irrumpieron en la vivienda en la que ambos vivían, mataron al mandatario y la hirieron a ella.

Tras disparar contra ambos, aseguró que los hombres saquearon la habitación y finalmente la abandonaron. Relató que uno pisó sus pies y otro agitó una linterna frente a sus ojos, para comprobar si todavía estaba viva. "Cuando se fueron, ellos pensaron que yo había muerto", dijo al diario neoyorquino.

Afirmó que lo último que vio antes de que lo mataran fueron sus botas, en el momento en que cayó al piso abatido a tiros. "Luego cerré los ojos y no vi nada más", relató.

Escuchó que hablaban en español -ninguno hablaba criollo o francés, los idiomas predominantes en la isla- mientras saqueaban la habitación buscando metódicamente algo, relató. Abandonaron la habitación diciendo "eso es todo". Martine afirmó que no sabe qué buscaban, pero lo encontraron.

El momento previo

La esposa de Moise afirmó que ella y su esposo estaban durmiendo cuando el sonido de los disparos los despertó. Ella corrió a despertar a sus dos hijos y los llevó a esconderse en un baño, la única habitación sin ventanas. Los dos se quedaron allí con su perro.

El presidente tomó su teléfono, hizo una llamada y pidió ayuda. Ella afirmó que le preguntó a quién había llamado, y él le respondió que había hablado a Dimitri Herard y Jean Laguel Civil, dos funcionarios a cargo de la seguridad presidencial. Le dijeron que ya iban.

Sin embargo, los asesinos, que hasta el momento disparaban desde afuera, entraron a la casa rápidamente. Moise le dijo a su esposa que se tirara en el suelo, así no se lastimaba. Eso fue lo último que le escuchó decir, porque en ese momento una lluvia de disparos irrumpió en la habitación. A ella la impactaron primero.

Tanto Herald como Laguel Civil, los dos funcionarios con los que Moise se comunicó, fueron detenidos en el marco de la investigación por su asesinato.

Las dudas de Martine

La viuda de Moise afirmó que aún no pueden entender cómo los asesinos pudieron evadir a entre 30 y 50 miembros del persona de seguridad, y ninguno de ellos resultó herido o muerto durante el ataque a balazos. "No entiendo cómo no dispararon a nadie", dijo.

Lo más importante para ella es que todos los responsables comparezcan ante la Justicia. Pidió que la FBI rastree el dinero que financió la operación, porque quiere saber quién pagó todo. Cree que el dinero que recibieron los sicarios colombianos -ya detenidos- para llevar adelante el ataque proviene de la clase más adinerada en Haití, cuyas ganancias se vieron afectadas por la arremetida de su esposo contra sus abusivos contratos, afirmó.