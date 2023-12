Lacalle Pou se reunió con Zelenski en Argentina y recibió una invitación para viajar a Ucrania

El mandatario ucraniano agradeció a Uruguay "por apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania".

El presidente Volodimir Zelenski invitó este domingo a Luis Lacalle Pou a visitar Ucrania durante el encuentro que mantuvieron este domingo en Argentina. La reunión tuvo lugar con motivo del viaje de ambos a Buenos Aires para la toma de posesión de Javier Milei como nuevo presidente argentino.

El propio Zelenski, publicó posteriormente en su cuenta de la red social X un mensaje con dos fotografías para ilustrar la reunión. En ese mensaje, Zelenski apuntó que había invitado a Lacalle Pou a visitar Ucrania, además de señalar que ambos prestaron "atención a la perspectiva de la celebración de la cumbre Ucrania-América Latina".

Con esto último se refería a la oferta que tanto Milei, como la nueva canciller, Diana Mondino, le hicieron días atrás, en una conversación telefónica, al hablar de la posibilidad de organizar una Cumbre de Paz sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania en Buenos Aires.

I met with President @LuisLacallePou to thank Uruguay and its people for supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

Ukraine is fighting a tough battle against Russian invaders while also working to implement the Peace Formula, one of the key political… pic.twitter.com/XCodE8QXcp

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2023