Lali Espósito dijo que Milei es "peligroso" y el candidato a presidente salió a responder: "No sé quién es, yo escucho los Rolling Stones"

"Para mi es realmente triste y peligroso votar a un anti-derecho semejante", dijo la cantante y actriz.

Conforme a la época en que se desarrollan, las elecciones PASO en Argentina se vivieron intensamente en las redes sociales e infinidad de usuarios se manifestaron acerca de la sorpresa de la noche: la victoria del ultraliberal Javier Milei sobre Juntos por el Cambio (oposición) y Unión por la Patria (oficialismo).

Una de los tuits más comentados -llegó a casi 24 millones de visualizaciones y 24.000 comentarios- fue el de la cantante Lali Espósito, que escribió: "Qué peligroso. Qué triste".

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

Luego, motivada por una catarata de críticas, sumó otro más extenso explicando su punto. "No me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del otro bando y del único bando que voy a estar SIEMPRE es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunq sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada,. obvio. Es lo más cómodo pero no soy así Así que... Si! Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos", escribió la cantante.

No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera… — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

Y la respuesta llegó a las pocas horas. En una entrevista en Radio Rivadavia sobre los resultados de los comicios, los periodistas le consultaron al candidato sobre las palabras de Lali como ejemplo de las personas que lo consideran peligroso para el país. "No sé quién es", respondió Milei en primera instancia.

Cuando los periodistas le contaron que era una cantante, añadió: "Yo escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular".