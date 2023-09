"Le dimos menos de lo que merecía y más de lo que la ley permite": Lugano habló tras sufrir el robo de su celular en festejos del San Pablo

"Todos me pidieron que no hiciera la denuncia porque si la hacia él quedaba preso y la barra lo quería suelto", comentó el exjugador.

El exfutbolista Diego Lugano habló este martes sobre el robo que sufrió durante los festejos del San Pablo tras la obtención de la Copa de Brasil el pasado fin de semana, y dijo sobre la persona que protagonizó el hurto: "Le dimos menos de lo que merecía y más de lo que la ley permite".

El excapitán de la selección uruguaya e histórico jugador del San Pablo comentó que en ese tipo de festejos "siempre" se saca fotos y nunca tuvo problema. "En este caso había gente profesional del choreo", aseguró en entrevista con el programa Se arregla el mundo de FM Hit.

"El hijo de la madre tenía un vaso de plástico con un líquido naranja, estaba saltando y empezó a salpicar. Ahí le dije que mientras sacaba fotos le agarraba el vaso, en ese momento se me metió por abajo, me tanteó y me robó", agregó.

"Se ve que no contaba con que era yo, había una cámara de ese lado y ahí se da vuelta y cuando pasa de nuevo corriendo entre la multitud yo desconfío. Me meto la mano en el bolsillo, vi que no tenía el celular y lo salí corriendo", manifestó.

Lugano comentó que cuando la gente se enteró que lo habían robado "no hizo falta que yo le pegara mucho, le di un par de tortazos y después la gente le dio otros".

Posteriormente, esa persona declaró en la comisaría que era del Corinthians y de otro barrio. "No sé si lo hizo para salvarse de los hinchas de San Pablo, pero todos me pidieron que no hiciera la denuncia porque si la hacia él quedaba preso y la barra lo quería suelto", añadió.

El exfutbolista indicó que gracias a lo que le pasó esa persona delató a sus cómplices y recuperaron más de 25 celulares. "Una mujer tenía 15", comentó.