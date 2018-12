Lograron recuperarse más de 1.000 piezas de entre los escombros del Museo Nacional de Brasil tras el voraz incendio

El Gobierno alemán ha apoyado a Brasil desde que el incendio destruyó el museo.

Investigadores del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro, casi destruido por completo por un incendio en setiembre pasado, dijeron que encontraron en los escombros más piezas de las que esperaban. Más de mil objetos fueron recuperados.

“Sabemos que el fuego causó muchos daños pero a pesar de eso sabemos que estamos recuperando una cantidad no esperada, felizmente, no esperada de material. Tenemos hoy un poco más de 1.000 piezas recuperadas, algunas están en lotes, otras no. Estamos todavía evaluando de hecho cuál sería el número correcto”, dijo Claudia Carvalho, directora del museo y coordinadora de las operaciones de recuperación.

La administración del museo también anunció que el gobierno alemán pretende donar hasta un millón de euros. Este lunes recibió una primera entrega de 180.800 euros, que serán utilizados en la recuperación del acervo rescatado de los escombros.

“La resonancia de la catástrofe fue muy grande en Alemania, en mi país, y también creo que el patrimonio que se perdió aquí, como yo digo siempre, es un patrimonio global”, apuntó Klaus Zillikens, cónsul general de Alemania.

