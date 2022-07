Londres declara estado de "incidente grave" por incendios: videos muestran cómo las llamas devoran varias casas

Varias casas han resultado seriamente dañadas a consecuencia de las llamas después de que se desataran varios incendios en Wennington, un pequeño pueblo de unos 300 habitantes.

Londres declaró este martes el estado de "incidente grave" a causa de los múltiples incendios en la capital y sus alrededores que amenazan viviendas y que han llevado a movilizar a cientos de bomberos.

Un centenar de bomberos tratan de sofocar este martes varios fuegos declarados en viviendas de la localidad de Wennington, situada al este de Londres, cuando se registran temperaturas que rondan los 40 grados en el país, en el día más caluroso hasta la fecha.

En un mensaje en Twitter, el alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, declaró la situación como "incidente grave" y dijo que la Brigada de Bomberos se encuentra ahora "bajo inmensa presión".

Instó a los ciudadanos a permanecer "seguros" en una situación "crítica", con temperaturas superando los 40 grados en algunos puntos.

"El Cuerpo de Bomberos ha declarado un incidente grave como respuesta a una enorme oleada de incendios por la capital hoy", indicó Khan en su tuit.

Homes destroyed in Wennington as multiple fires break out in the Greater London area pic.twitter.com/TKEfbUL5cD

Los bomberos han enviado quince unidades y alrededor de cien efectivos tratan ahora de sofocar las llamas, que aparentemente cubren varios edificios y terrenos adyacentes.

BREAKING: A large fire has broken out and has spread to a residential area in Wennington, Greater London as temperatures exceed 40C in the UK for the first time.https://t.co/tZQg6n04ME

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/pdnEDru8DH

— Sky News (@SkyNews) July 19, 2022