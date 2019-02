Los abogados del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán anunciaron que apelarán la condena de su cliente

El juez del caso dará la sentencia el 25 de junio.

El Chapo será trasladado en los próximos días a una cárcel de Colorado, considerada la prisión más segura de Estados Unidos.

Luego del veredicto del jurado de la Corte Federal de Brooklyn el capo narco enfrenta una pena de prisión perpetua.

“En resumen, el jurado encontró que Guzmán dirige el cartel de Sinaloa, uno de los carteles de drogas más grandes y peligrosos del mundo, y que él es responsable de la violencia, incluidos los asesinatos y el contrabando de grandes cantidades de narcóticos a los Estados Unidos durante un período de décadas”, apuntó el fiscal del distrito este de Nueva York, Richard Donoghue.

La ley estadounidense señala que por la gravedad de los diez cargos, el exjefe del cartel de Sinaloa debe ser sentenciado a cadena perpetua obligatoria.

El juez Brian Cogan fijó su sentencia para el 25 de junio, pero la defensa anunció que apelará el veredicto.

“Ningún abogado defensor cree nunca haber recibido un juicio completamente justo si hay una condena. Hay motivos para apelar y si no pensáramos que existen motivos, entonces les diríamos que fue un juicio completamente justo. Obviamente no estamos de acuerdo con la corte en muchos temas y, ciertamente, con el gobierno. Pero no se pueden ganar todos”, afirmó Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín Guzmán.

Guzmán, de 61 años, es considerado el mayor narcotraficante del planeta, detrás del colombiano Pablo Escobar, exjefe del cártel de Medellín que murió en una operación policial en 1993.