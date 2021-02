Los legisladores demócratas en el juicio político a Donald Trump concluyeron su argumentación

Instan al Senado a condenar al expresidente estadounidense por alentar la toma del Capitolio el 6 de enero.

Concluyen las acusaciones en el juicio político a Donald Trump.

Los legisladores demócratas finalizaron el jueves la exposición de sus argumentos para condenar al expresidente de Estados Unidos, señalado de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero.

"Les pedimos humildemente que condenen al expresidente Trump por un crimen del que es abrumadoramente culpable. Porque si no lo hacen, si fingimos que esto no sucedió, o peor aún, si lo dejamos sin respuesta, ¿quién asegura que no volverá a suceder?", expresó Joe Neguse, congresista demócrata.

El asalto al Capitolio dejó cinco muertos, incluido un policía que falleció a manos de la turba de partidarios de Trump que buscaban detener la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

"Todas las personas que han sido arrestadas y acusadas, están rindiendo cuentas por sus acciones. Su líder, el hombre que los incitó, debe rendir cuentas también”, expresó la congresista demócrata Diana DeGette.

Por su parte, el presidente Biden aseguró que no ha seguido las audiencias en vivo pero sí la cobertura informativa de la presentación del caso.

“Creo que el Senado tiene una tarea muy importante que completar y creo que algunas opiniones pudieron haber cambiado, no lo sé”, expresó el presidente norteamericano Joe Biden.

Hasta ahora no hay indicios de que los demócratas, con 50 de 100 senadores, puedan reunir más de dos tercios de la Cámara Alta para una condena.