Maduro volvió a calificar de traidores a quienes encabezaron el intento de alzamiento

El presidente venezolano dijo que su gobierno obedece al pueblo y no a Donald Trump ni a la oligarquía.

Nicolás Maduro participó en Caracas de un acto público con jóvenes en donde reiteró que, con el apoyo del pueblo y las Fuerzas Armadas, su gobierno triunfará sobre lo que calificó de intento de golpe de Estado:

«Y como el 30 de Abril último, salir vencedores con la paz en la mano, con el pueblo en la calle, vencedores, no podrán un puñado de traidores, ni que saquen ametralladoras contra el pueblo no podrán con el pueblo, y la unión cívico militar, no podrán, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, dijo.

El presidente venezolano volvió a referirse al fallido alzamiento iniciado el pasado martes y que encabezaron el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y el líder opositor Leopoldo López junto a un grupo de militares. Maduro acusa a Colombia y Estados Unidos de estar detrás de las movilizaciones que encabeza la oposición y dijo que él obedece al pueblo:

«Yo soy un gobierno obediencial, yo obedezco, obedezco sí, pero ¿obedezco a Donald Trump? ¿Obedezco al oligarquía? Mi obediencia es con el pueblo de Venezuela, con la juventud de Venezuela”

Mientras tanto, estudiantes antichavistas se manifestaron en las calles, luego de que los enfrentamientos entre militantes opositores y las fuerzas bolivarianas de seguridad junto a grupos paramilitares dejaran un saldo de 4 jóvenes opositores muertos.

«Han sido bastante violentas, hemos recibido bastante represión, han sido la cantidad de detenidos que hemos tenido ha sido absurda, porque nosotros hemos estado y hemos salido sin armas, hemos salido con las manos blancas como nos caracterizan a nosotros los jóvenes, con las manos al aire, con una protesta pacífica hemos recibido de parte del régimen violencia y represión”, relató un joven.

«Acatando lo que dijo nuestro presidente encargado Juan Guaidó que es salir a las calles, el medio estudiantil tiene un papel protagónico en esto y nosotros vamos a estar en la calle los días que sean necesarios para apoyar el cese a la usurpación del señor Nicolas Maduro”, expresó otro joven.