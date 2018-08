Mauricio Macri tras la no despenalización del aborto: “Más allá del resultado, significa que ganó la democracia”

El presidente argentino sostuvo que persiste "un problema de fondo" que no cambiará por agregar o no una ley.

Luego de que la despenalización del aborto no prosperara en el Senado, el presidente de Argentina expresó:

“Demostramos que hemos madurado como sociedad, que hemos podido dar un debate con la profundidad y seriedad que los argentinos esperábamos. Más allá del resultado, eso significa que ganó la democracia. Quiero también felicitar al Congreso que pudo generar un ámbito donde se pudo debatir sin violencia.

Tenemos que entender que los argentinos nos animamos a sacar un tema tabú y ponerlo sobre la mesa. Ese debate no solo fue en el Congreso.

Como Estado tenemos una enorme responsabilidad de seguir trabajando porque no solamente necesitamos más diálogo, sino más educación.

Tenemos un problema de fondo que no va a cambiar con una ley más o una menos. Tenemos problemas que resolver como sociedad y uno es que tenemos más de 100.000 chicos que nacen de embarazos adolescentes, no deseados.

Es un tema central y lo estoy llevando adelante en la agenda de trabajo todos los días porque queremos que estas chicas tengan la posibilidad de elegir, de decidir sobre su vida. No queremos que ellas crean que su vida de desarrollo es tener un chico cuando todavía no están en condiciones o no saben qué significa eso. Es importante que empoderemos a nuestros jóvenes enseñándoles las consecuencias de las decisiones que toman”.