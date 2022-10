Mientras su marido sigue en silencio, Michelle Bolsonaro explicó por qué él la dejó de seguir en Instagram

En una primera publicación en Instagram, Michelle, quien es evangélica, publicó un pasaje bíblico. Posteriormente, la primera dama hizo una nueva publicación, en la que dice que ella y Bolsonaro siguen "firmes, unidos".

Explicó, además, que él no es quien maneja el perfil en Instagram, luego que resonara en las redes sociales el hecho de que la cuenta de Instagram del presidente no seguía el perfil de la primera dama. “Para aclarar el artículo de hoy sobre que mi esposo me dejó de seguir en su Instagram, como explicó Jair en varios 'lives', él no es quien maneja esta red”, dijo.