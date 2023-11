Milei ofreció al presidente ucraniano realizar una cumbre de paz en Argentina sobre la guerra con Rusia

"También invité al presidente electo Milei a visitar Ucrania y enviar una fuerte señal política", indicó Zelenski.

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, ofreció al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, que Argentina acoja una cumbre de paz sobre la guerra que enfrenta al país europeo con Rusia, informó este miércoles Diana Mondino, referente de política exterior de La Libertad Avanza.

Zelenski escribió en la red social X que habló con Milei para agradecerle su postura. "No hay equilibrio entre el bien y el mal. Simplemente un claro apoyo a Ucrania. Esto es bien notado y apreciado por los ucranianos", expresó el presidente.

A su vez, sostuvo que discutieron cómo desarrollar las relaciones entre Ucrania y Argentina, y los vínculos de su país con otras naciones latinoamericanas. "Informé al presidente electo sobre nuestros avances en la implementación de la Fórmula de Paz y subrayé la importancia de la participación de Argentina en nuestros esfuerzos conjuntos de paz. También invité al presidente electo Milei a visitar Ucrania y enviar una fuerte señal política", concluyó.

I just spoke with Argentina’s President-elect @JMilei to thank him for his clear stance. No balancing between good and evil. Just a clear support for Ukraine. This is well-noticed and appreciated by Ukrainians.

We discussed how we can develop relations between Ukraine and… pic.twitter.com/A6wuoLdcY0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2023