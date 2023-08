Milei respondió a Mujica: "Es parte del Foro de San Pablo, socio del kirchnerismo, no me sorprende que diga semejante barbaridad"

El expresidente tildó al candidato argentino de "loco" este viernes.

El candidato a presidente de Argentina Javier Milei respondió este sábado al exmandatario uruguayo José Mujica, que en las últimas horas lo calificó de "loco".

"Es una de las tantas cosas con las que me han tratado de ensuciar a lo largo de la campaña", comenzó Milei al ser consultado por el programa La Previa de Radio Mitre.

Este viernes Mujica fue consultado por la prensa sobre la posibilidad de que el libertario se convierta en el próximo presidente argentino, el frenteamplista reaccionó con una frase y una larga risa: "¡Socorro!". Rápidamente añadió: "No porque sea de derecha, sino porque me parece un loco. Ahora la cosa vino de locos".

"Pepe Mujica es parte del Foro de San Pablo. Es un socio del kirchnerismo, así que a mí no me sorprende que diga todo esto. No me sorprende que alguien del Foro de San Pablo, o sea nuestros enemigos, diga semejante barbaridad", dijo en referencia al foro de grupos y partidos de izquierda fundado en 1990 por el Partido de los Trabajadores de Brasil.

El libertario además se definió como "una espada a nivel internacional de la ideas de la libertad" por lo que "no solo" combate "a los socialistas de los distintos pelajes en Argentina, sino a nivel mundial".

"Soy conocido a nivel mundial por dar esa pelea que nosotros llamamos la batalla cultural", se jactó.

Milei le recriminó a Mujica que "trate de discutir ideas". "Sería bueno que él explique, siendo un señor grande, habiendo visto tantas cosas, por qué adhiere a una ideología que ha sido siempre en todo lugar un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. No nos olvidemos que esos asesinos mataron a 150 millones de seres humanos", cerró.