Mujer embarazada y su bebé murieron tras ataque de Rusia a una maternidad en la ciudad de Mariúpol

Una mujer embarazada y su bebé murieron después de que las tropas rusas bombardearan la maternidad donde iba a dar a luz, en un hospital de la ciudad de Mariúpol, Ucrania.

Según dijo a The Associated Press (AP) el cirujano Timur Marin, que asistió a la víctima, la pelvis de la mujer fue aplastada y su cadera estaba desencajada. Los médicos resolvieron hacerle una cesárea para sacar al bebé, que no mostró signos vitales. Por lo tanto, se concentraron en salvarla a ella, que no respondió a los 30 minutos de reanimación que le practicaron los especialistas.

Los médicos no pudieron registrar el nombre de la fallecida debido al caos, pero una persona reclamó su cuerpo.

En Mariúpol, una ciudad portuaria asediada desde hace 13 días, los habitantes cercados y bombardeados seguían esperando la llegada de ayuda humanitaria.

Los invasores "atacan cínica y deliberadamente edificios residenciales, zonas densamente pobladas, destruyen hospitales infantiles e infraestructuras urbanas (...) Hasta la fecha, 2.187 habitantes de Mariúpol han muerto en los ataques rusos", afirmó el alcalde de la ciudad en Telegram este domingo.

"En 24 horas, hemos visto 22 bombardeos en una ciudad pacífica. Ya se han lanzado unas 100 bombas sobre Mariúpol", añadió.

Entretanto un convoy con ayuda estaba "a 2 horas de Mariúpol, a 80 km", declaró el domingo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Procedente de Zaporiyia, el convoy estuvo más de cinco horas bloqueado en un control ruso el sábado.

La llegada de la ayuda es clave, ya que en la ciudad "el sufrimiento humano es inmenso", denunció el Comité Internacional de la Cruz Roja, que advirtió del "peor escenario".

En un comunicado, la ong dijo que la población se ve obligada a esconderse en refugios antiaéreos sin calefacción y arriesga su vida para buscar comida y agua.

Mariúpol "se ha convertido en una ciudad mártir en la desgarradora guerra que está devastando a Ucrania", lamentó el papa Francisco, que pidió poner fin a la "masacre".

En esta ciudad tuvo lugar el 9 de marzo un bombardeo de un hospital pediátrico, en el cual murieron tres personas. Este tipo de ataques contra el personal y las infraestructuras sanitarias debe cesar de inmediato por ser de una "crueldad inadmisible", exigió la ONU este domingo.

Con información de AFP