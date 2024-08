"Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga claro: no hay vuelta atrás, esto es hasta el final", dijo Corina Machado en un audio

"Ha surgido una verdad que nadie puede cambiar: González Urrutia es el presidente electo de Venezuela", dijo la líder de la oposición venezolana.

La líder antichavista María Corina Machado aseguró este martes que "no hay vuelta atrás" en Venezuela hasta "hacer valer" el triunfo que, insiste, logró el abanderado presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en las elecciones del pasado 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó a Nicolás Maduro como mandatario reelecto.

"Ha surgido una verdad que nadie puede cambiar: González Urrutia es el presidente electo de Venezuela (...) hay que defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro, no hay vuelta atrás, esto es irreversible y es hasta el final", dijo la exdiputada en un audio que difundió a través de las redes sociales.

Después de la victoria ciudadana monumental del 28J, que el mundo reconoce, debemos seguir adelante! Ahora más que nunca activos, firmes y comunicados. Esta gesta ya es histórica e invencible!! pic.twitter.com/7BfuT1kmam — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 6, 2024

Explicó que quienes apoyan esta denuncia de fraude comicial -como la mayor alianza antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- van entrando a la quinta etapa de una lucha, que las autoridades han visto como un golpe de Estado cibernético, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin publicar -como indica la normativa legal- las actas que certifican la victoria de Maduro.

"Nadie en este movimiento ciudadano puede abandonar la lucha, todos somos necesarios (...) a todos los obstáculos le daremos la vuelta y los revertiremos (...) cada etapa en esta lucha tiene su desarrollo en el tiempo y eso es parte de nuestra estrategia", sostuvo.

En este sentido, llamó a sus simpatizantes a mantener "unión y firmeza" y a cuidarse "los unos a los otros, tanto en las calles como en las redes sociales", justo cuando aumentan las detenciones de antichavistas que protestaron -a veces en contextos que desencadenaron en hechos violentos- contra el resultado anunciado por el CNE, a quienes la Fiscalía señala como terroristas.

"El miedo no nos va a paralizar, lo vamos a superar y no dejaremos las calles", prosiguió Machado tras aclarar que su plan no contempla "estar siempre en la calle", sino que incluye "momentos de preparación" para, entre otros asuntos, "concertar con aliados alrededor del mundo que son muchísimos".

"A veces estamos, y es necesario, incesantemente en acción, pero no siempre tenemos que ser reactivos, una pausa operativa en ocasiones es necesaria para asegurarse de que todos los elementos de la estrategia están alineados y listos para el siguiente paso y la acción", indicó.

Además, denunció que Maduro -que en los últimos días llamó a dejar de usar Whatsapp y denunció que TikTok e Instagram son multiplicadores del odio- busca intimidar a los venezolanos para que no se comuniquen, luego de una oleada de protestas "contra el fraude" que ha dejado más de 2.000 detenidos y 13 muertos.

"Porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir, siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados", añadió Machado, quien impulsó la creación de la página web en la que la PUD publicó "el 83,5 %" de las actas de votación que demuestran, según el antichavismo, que su abanderado ganó a Maduro por amplio margen.

EFE