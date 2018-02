Nin Novoa: no están dadas las condiciones para que haya elecciones democráticas en Venezuela

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, dijo que no están dadas las condiciones para que haya elecciones democráticas en Venezuela el próximo 22 de abril.

Aseguró que está dispuesto a dar explicaciones en el Frente Amplio debido a la polémica que genera el tema.

El canciller dijo que lo que votó Uruguay en la OEA no fue una exigencia, sino una exhortación a que Venezuela aplace las elecciones.

Nin Novoa explicó que el Gobierno venezolano quiere renovar en esa fecha la Asamblea Nacional, cuando en realidad tiene un mandato vigente. Además se haría sin presencia de la oposición.

“¿El Uruguay iría a unas elecciones con dirigentes políticos presos y con un Poder Judicial que responde a las directivas del Poder Ejecutivo? ¿Iría a unas elecciones con partidos proscriptos? Yo creo que no. Y lo que no queremos para nosotros no debemos quererlo para otros tampoco. Es una exhortación, no una exigencia, que quedará en manos venezolanas”, reflexionó Nin.

El canciller dijo que está dispuesto a explicar la posición uruguaya en el Frente Amplio, donde, según afirmó, hay dos posturas diferentes en ese y otros temas de política internacional.

En tanto, una reciente encuesta realizada en Venezuela arrojó que el 80 % de los hogares no come de forma adecuada como resultado de la crisis económica y social que vive el país caribeño.