"No es un tema de ideologías": Almagro comparó las dictaduras del siglo pasado con Venezuela, Cuba y Nicaragua

"Nuestra empatía debe estar con las víctimas de las dictaduras, esos son los pueblo que deben estar representados aquí", indicó.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se refirió a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas.

Estados Unidos no invitó a dichos países por la situación de la democracia y los derechos humanos en esas tres naciones.

"La dictadura no es un tema de ideologías. No me hubiera gustado que (Augusto) Pinochet, (Rafael) Videla y Gregorio Álvarez estén en esta sala", manifestó en su discurso y comparó así las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay del siglo pasado, con Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel.

"Nuestra empatía debe estar con las víctimas de las dictaduras, esos son los pueblo que deben estar representados aquí", señaló.

Pacto migratorio a medias

En medio de la polémica sobre los excluidos, uno de los acuerdos más significativos en esta IX Cumbre de las Américas fue la "Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección".

Veinte países americanos firmaron este pacto impulsado por Estados Unidos, con el que espera distribuir responsabilidades en esta crisis y detener la "migración ilegal".

"La migración ilegal no es aceptable, y vamos a asegurar nuestras fronteras", advirtió Biden, muy criticado internamente por mantener en vigor una medida que deporta automáticamente a la mayoría de los indocumentados que llegan a su frontera sur.

Mientras pronunciaba sus palabras una caravana de 15.000 personas, una de las mayores de los últimos años, seguía rumbo a Estados Unidos desde el sur de México.

Sin embargo, el alcance del acuerdo puede tener un efecto limitado al no incluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela, tres de los países más emisores de migrantes. De este último han salido ya más de seis millones de venezolanos.

Un pacto migratorio a medias para una cumbre desangelada donde sólo asomó alguna sonrisa en la tradicional foto de familia de jefes de Gobierno.

EFE