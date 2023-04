"No logramos todo lo que nos propusimos": Alberto Fernández anunció que no buscará la reelección como presidente de Argentina

"Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso, en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha", afirmó.

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este viernes que no buscará la reelección para un segundo mandato en la Casa Rosada.

Para cortar con las especulaciones de hace meses, Fernández publicó un video de más de siete minutos en su cuenta de Twitter, con el título de “mi decisión”.

“Hoy hace casi cuatro años que iniciamos el camino que nos llevó al triunfo en las elecciones del 2019, dando final a un ciclo de desazón para el pueblo argentino. Cuando me tocó asumir la conducción del país, estábamos una vez más en una situación límite. Todos y todas sabemos que no han sido estos años tiempos fáciles”, comienza diciendo en el video, relatado por él e ilustrado con imágenes de cuando integró el gabinete de Néstor Kirchner y de su actual mandato.

“Recibimos en 2019 un país endeudado, en recesión, con alta pobreza e inflación. Y debimos enfrentar una pandemia, una guerra y, en este momento, las consecuencias de una brutal sequía”, apunta Fernández, y remarca: “Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos”. “Nos duelen las familias en condición de pobreza, los bajos ingresos, los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero a pesar de tantas dificultades, tengo una certeza: no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo”, agrega.

“Lejos estoy de quejarme. A los que abrazamos la política como vocación y buscamos asumir responsabilidades para mejorar la sociedad, no nos cabe el lamento. Nos cabe la responsabilidad histórica de hacer con honestidad lo que nos toca. Esa responsabilidad y compromiso me lleva hoy como presidente de la Nación a estar convencido, sin espacio para duda, que tengo concentrar mi esfuerzo, mi compromiso, mi corazón, en resolver los problemas de los argentinos”, apunta el mandatario.

Con ese escenario, Fernández deja en claro que su prioridad estará en ser presidente hasta el último día de su mandato y no abocarse a una carrera electoral. “Como militante peronista, siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y, por último, los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina”, afirma en el video.

“Las PASO (elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) son el vehículo para que la sociedad seleccione a las mujeres y hombres que mejor nos representen en las próximas elecciones generales. Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso, en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y oscuridad”, dice Fernández, y agrega: “Voy a involucrarme directamente para que esto sea posible”.

En tanto, sobre las discrepancias que ha habido con sus aliados políticos, apuntó: “Más allá de las críticas internas, y del mayor o menor acompañamiento que he recibido, no tengo en el Frente de Todos un solo adversario”.

“El próximo 10 de diciembre de 2023 cumplimos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas”, concluye Fernández.