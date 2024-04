"No tenemos muchas opciones: necesitamos traer mano de obra del extranjero o aumentar la productividad del trabajo", afirmó Putin

El presidente ruso adelantó que próximamente se firmará un nuevo acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, entre cuyas prioridades se encuentran la satisfacción de las necesidades de mano de obra.

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este jueves de que el país se encuentra ante la disyuntiva de importar mano de obra o aumentar la productividad, en una intervención en el XII Congreso de la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia.

"No tenemos muchas opciones: necesitamos traer mano de obra del extranjero o aumentar la productividad del trabajo", dijo el jefe del Kremlin.

Explicó que, habida cuenta de los desafíos demográficos, "en los próximos años la economía rusa experimentará una gran necesidad, e incluso escasez, de mano de obra".

Según Putin, esa será la situación que vivirá el país "en los próximos años".

Mientras las empresas rusas se quejan de la falta de mano de obra, las autoridades han endurecido la lucha contra la inmigración ilegal, especialmente tras el atentado del 22 de marzo en las afueras de Moscú, cometido supuestamente por tayikos.

El mandatario instó a los sindicatos a presionar a los empresarios y las autoridades que se modernicen e introduzcan las mejores tecnologías.

"No debemos temer una liberación excesiva de mano de obra. En realidad no tenemos desempleo. Esto no nos amenaza", recalcó.

Resaltó que gracias a las acciones del Gobierno, las empresas y las asociaciones sindicales regionales se ha logrado una reducción significativa de la tasa de desempleo.

"Hoy está en mínimos históricos: menos del 3%. Y la dinámica es buena. En 2023, el desempleo en Rusia cayó por primera vez por debajo del 3%, situándose el 2,9%. Y en febrero de este año disminuyó aún más, hasta el 2,8%", dijo Putin.

El presidente ruso adelantó que próximamente se firmará un nuevo acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, entre cuyas prioridades se encuentran la satisfacción de las necesidades de mano de obra, el desarrollo de los mecanismos de su formación y el aumento de la protección social de los trabajadores.

