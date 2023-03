Nueva York acordó pagar US$ 5,5 millones a un hombre que injustamente pasó 16 años en prisión por violación

La condena por violación fue anulada en noviembre de 2021 por un juez estatal que concluyó que el caso tenía graves fallas.

El Estado de Nueva York acordó pagar US$ 5,5 millones a un hombre que pasó 16 años en prisión luego de ser condenado injustamente por violar a la escritora Alice Sebold cuando era estudiante universitaria en Syracuse, Nueva York, informó The New York Times.

Este acuerdo pondría fin a una demanda que presentó Anthony Broadwater de 62 años, luego de que su condena por violación fuera anulada en noviembre de 2021 por un juez estatal que concluyó que el caso tenía graves fallas.

El acuerdo fue firmado por los abogados de Broadwater y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, la semana pasada. Melissa Swartz, una de las abogadas de Broadwater, dijo que el juez Ramón Rivera de la Corte de Reclamaciones lo había aprobado verbalmente el mes pasado.

"Aprecio lo que ha hecho la fiscal general James. Espero y rezo para que otros en mi situación puedan lograr la misma medida de justicia", dijo Broadwater en un comunicado divulgado este lunes.

El caso

Sebold era una estudiante de primer año en la Universidad de Syracuse cuando fue violada en un parque cerca del campus en 1981. En sus memorias de 1999 "Lucky", un precursor de su novela más vendida "The Lovely Bones", describió el asalto con detalles.

Sebold informó a la seguridad del campus sobre el ataque de inmediato y luego acudió a la Policía. Después de recopilar evidencia de un kit de violación, escribió y describió a su atacante a la Policía.

Broadwater fue arrestado cinco meses después, luego de que Sebold se lo cruzara en la calle. En ese momento llamó a la Policía diciendo que podría haber visto al hombre que la había violado.

Broadwater salió de prisión en 1998 y estaba luchando por rehacer su vida cuando se publicó "Lucky". Su esfuerzo por comenzar de nuevo se vio obstaculizado por el requisito de registrarse como delincuente sexual.

El hombre contrató a Swartz y David Hammond para limpiar su nombre. En su moción para anular la condena argumentaron que el caso se había basado en la identificación de Sebold en el tribunal y en un método ahora desacreditado de análisis microscópico del cabello.

William Fitzpatrick, actual fiscal de distrito del condado de Onondaga (Nueva York), se unió a la moción para anular la condena.

En 2021, el juez Gordon Cuffy anuló la condena de Broadwater por violación en primer grado y cinco cargos relacionados. Como resultado, ya no estaba obligado a registrarse como delincuente sexual.