“Ocupa”, “mequetrefe” y “atrincherado”: el audio de una diputada K furiosa con Alberto Fernández

"¿Nos ponemos en pelotas frente a la Casa Rosada y bailamos un malambo a Alberto? A este gobierno hay que relanzarlo. Ya fue, fracasó", dice la diputada.

En medio de una crisis política en Argentina marcada por la renuncia de cinco miembros kirchneristas del gabinete de Alberto Fernández, este jueves se filtró un audio de la diputada Fernanda Vallejos, del entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández, en el que arremete contra la figura del presidente argentino.

El mensaje, que está dirigido a alguien que se llama Pedro, comienza: “Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, que el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa”. Esto tras las elecciones del pasado domingo, las PASO, una gran derrota electoral para el oficialismo.

“No lo hizo y no lo quiere hacer, quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política porque el jefe de Gabinete es un payaso”, continúa.

En el audio, que dura unos doce minutos, criticó el trabajo del ministro de Economía, Martín Guzmán, de quien dijo que debería haberse dedicado a la gestión a la pandemia y no a disminuir el déficit fiscal.

“El tipo está atrincherado, como Redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie... A la derecha le sobran opciones. Mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se subordinó a la política para la cual fue elegido”, dijo sobre la figura del presidente.

Vallejos pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter luego de la viralización del audio y afirmó que lo grabó "en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo".

Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 16, 2021

Pero más tarde circuló otro audio, que continúa en el mismo tono.

“A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos ponemos en pelotas frente a la Casa Rosada y bailamos un malambo a Alberto? A este gobierno hay que relanzarlo. Ya fue, fracasó. Ya está. Gestionaron la pandemia y ahora hay que dar vuelta la página y empezar un gobierno nuevo, como ocurriría en un gobierno de coalición institucionalizada y tenemos que lamentar tal vez el no haber institucionalizado mecanismos claros para dirimir los conflictos que se pudiera generar”, afirma.

Y enseguida apunta contra el mandatario: “Pero bueno es tarde para llorar sobre la leche derramada de las cosas que no se hicieron. Lo que es claro es que este gobierno ya fue, no se puede seguir encaprichado ni mucho menos porque está bien, se colgó la banda, agarró el bastón, pero está claro que es un inquilino, ¿no entiende que es un inquilino?”.

También afirma que Cristina Fernández es "la dueña de los votos y de la legitimidad", y agrega que "la que lo sentó ahí es Cristina". “Él, si fuera compañero, tendría que sentarse con Cristina y decir: ‘¿Qué hacemos?’ Y actuar en consecuencia de lo que se resuelva, teniendo claro que allí hay una voz que tiene un peso y una legitimidad que no la tiene nadie más. Y de última, si se equivoca, se equivoca y pone en juego su capital político, su historia y en todo caso después nos arreglaremos”, agrega la diputada.