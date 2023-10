"Ojalá (la crisis) explote antes" del balotaje, dijo Bullrich y afirmó que Massa llevaría a que en Argentina haya un 80% de pobres

Además de la alta inflación y de los altos índices de pobreza, Argentina se enfrenta en los últimos días a una nueva crisis: el desabastecimiento de combustible.

La excandidata y presidenta del Pro, Patricia Bullrich, afirmó en la noche del lunes que desea que la crisis en Argentina “explote” antes del balotaje del próximo 19 de noviembre para que ello incline la balanza electoral para el candidato libertario Javier Milei, a quien apoyó públicamente tras quedar tercera en las elecciones nacionales y por fuera de la segunda vuelta ante el oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa.

“Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 de octubre explota. Está explotando antes, ojalá explote antes porque la realidad la gente la tiene que (ver)”, afirmó Bullrich en entrevista con el canal La Nación+.

Además de la alta inflación y de los elevados índices de pobreza, Argentina se enfrenta en los últimos días a una nueva crisis: el desabastecimiento de combustible.

En las últimas horas, Massa afirmó en declaraciones televisivas que hubo "retención de stocks" por parte de empresas productoras de petróleo como Vista, Pan American Energy (PAE) y Tecpetrol, que no vendieron a la estatal YPF porque han preferido exportar. "Cuando prefieran exportar que abastecer a los argentinos, obviamente que nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos firmes", dijo Massa, quien ratificó que si el abastecimiento no se normaliza para la medianoche de este martes, "no sale más un barco de exportaciones" de crudo.

En ese marco, Bullrich consideró que ese escenario es el “anuncio” de cómo sería el gobierno de Massa en caso de acceder a la Presidencia.

“No es que ojalá que explote, es que ya explotó, están tirados arriba. Lo único que quieren es ganar las elecciones para después ir a una situación en la que van a llevar al país al 80-85% de pobres”, agregó Bullrich.

