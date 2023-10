OMS condenó bombardeo a un hospital en la Franja de Gaza y exigió la protección de los civiles

"Los primeros informes indican cientos de muertes y heridos", indicó el organismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó el martes el bombardeo a un hospital en la Franja de Gaza y exigió la protección inmediata de los civiles y la atención médica en el enclave palestino. Si bien en un principio las agencias de noticias internacionales informaron que el ataque había provenido de Israel, ese país negó más tarde ser responsable y apuntó a la Yihad Islámica, una organización terrorista.

Breaking: IDF Spokesperson

From the analysis of the operational systems of the IDF, an enemy rocket barrage was carried out towards Israel, which passed through the vicinity of the hospital when it was hit.

According to intelligence information, from several sources we have,… pic.twitter.com/hdQra9QZAm

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023