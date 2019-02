Oposición venezolana anunció que consiguió más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria

Ante la OEA, los delegados enviados por Juan Guaidó pidieron que se garantice ahora el ingreso de la ayuda al país.

Durante la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria en Venezuela los enviados de Guaidó aseguraron que en las últimas tres semanas, desde que constituyeron el gobierno interino, recaudaron el dinero y las ayudas que ahora deben ingresar a Venezuela.

También pidieron que la comunidad internacional ayude a sacar a Maduro del poder.

“No hay manera de atender la profunda crisis y resolverla del fundo si no salimos de la dictadura usurpadora”, dijo Carlos Vecchio, representante de Venezuela en Estados Unidos nombrado por Juan Guaidó.

Según los embajadores, la cifra corresponde a fondos prometidos por distintos países y organizaciones desde el 23 de enero cuando Juan Guaidó, jefe del Parlamento, juramentó como presidente interino luego de que el Legislativo declarara a Maduro usurpador por haberse reelegido en comicios que califican como fraudulentos.

El ingreso de la asistencia centra la pugna por el poder entre Guaidó y Maduro, que niega que haya una emergencia humanitaria y culpa de la escasez a Washington por las sanciones económicas.

También considera que la ayuda es un pretexto para iniciar una intervención militar que lo saque del poder.

“¡Porque la emergencia humanitaria, la ayuda humanitaria, coño, no es una caja, no es una ampolla, es una madre que perdió a su carajito por deshidratación, es un abuelo que no consigue medicamentos!”, dijo Juan Guaidó.

Desde Venezuela, Guaidó abogó una vez más por que se permita el ingreso de los alimentos y medicinas. Guaidó ha dicho que la ayuda ingresará el 23 de febrero.