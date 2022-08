Pánico en un Ikea en China: trataron de retener a los clientes en el local porque dentro había un contacto de un caso de Covid

En videos ampliamente difundidos en redes sociales pudo verse así a numerosas familias bloqueadas por el cierre de las puertas de vidrio.

El temor a un confinamiento por un caso contacto de coronavirus provocó el fin de semana pasado escenas de pánico en una tienda de Ikea en Shanghai, según imágenes virales verificadas por AFP.

China aplica una política sanitaria de lo más estricto contra el Covid-19, que incluye cuarentenas sistemáticas para las personas que dan positivo y test PCR generalizados y obligatorios.

La pasada primavera, Shanghai se vio confinada durante dos meses en respuesta al mayor brote epidémico en el país en dos años.

El sábado, al conocerse la existencia de un solo caso contacto en una tienda Ikea, las autoridades intentaron retener a todos los clientes que estaban dentro para ponerlos en cuarentena.

En videos ampliamente difundidos en redes sociales pudo verse así a numerosas familias bloqueadas por el cierre de las puertas de vidrio.

Shoppers at an Ikea store in Shanghai made a dash for the exits during a flash Covid shutdown. pic.twitter.com/HPnOLkRPPJ

— South China Morning Post (@SCMPNews) August 16, 2022