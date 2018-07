Pity Álvarez se entregó a la Policía este viernes en Argentina y confesó el homicidio

La Policía lo buscaba por el asesinato de un hombre llamado Cristian Díaz y el cantante confesó ante los medios que lo mató.

El músico argentino Cristian “Pity” Álvarez, exlíder de los grupos de rock Viejas Locas e Intoxicados, confesó ser el autor del homicidio de un vecino: “Yo lo maté, era él o yo”, dijo a la prensa antes de entregarse este viernes a la policía.

Álvarez tenía pedido de detención desde el jueves, acusado de homicidio, dado que según testigos había realizado cuatro disparos contra Cristian Díaz, de 36 años, quien murió.

“Sí, yo fui el que disparó y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó”, admitió al bajarse del auto de su abogado, en medio de un tumulto de periodistas.

Vestido con una camiseta gris y una chaqueta colorida, gorro de lana azul y anteojos de sol de marco blanco, el cantante, de 46 años, se presentó el viernes poco antes de las siete de la mañana en la comisaría 52 de la capital argentina.

“Sí, lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal haría lo mismo”, afirmó. “El era un pibe (muchacho) que choreaba (robaba). No era tema de drogas. No éramos amigos”, agregó. “Si no, me iba a matar él”, respondió en una improvisada rueda de prensa en las puertas de la comisaría.

Álvarez dijo que desde el episodio ocurrido la madrugada del jueves al pie de la torre en la que vive en un barrio de monoblocks de clase baja en el sur de la capital, estuvo “en la casa de unos amigos”.

“Estoy perfecto”, aseguró el autor de populares canciones roqueras como “Legalízenla” y “Me gustas mucho”.

“Perdido en el tiempo”

En cambio, su abogado, Sebastián Quejeiro, dijo más tarde que lo notó “perdido en tiempo y espacio”. “Por momentos está eufórico, por momentos como en un sueño profundo”, agregó.

El letrado se dijo “preocupado por el síndrome de abstinencia” de drogas que podría sufrir su defendido, porque “le puede provocar la muerte”, advirtió.

‘Pity’ “no es una persona agresiva ni violenta”, sostuvo el defensor.

El músico era buscado luego de que vecinos denunciaron que él había sido el autor de los disparos que mataron a Díaz. La versión habría sido ratificada por su novia, dijo el ministro de Seguridad capitalino, Marcelo D’Alessandro.

El hombre asesinado era un antiguo vecino de Álvarez que había ido a visitar a su hija de 16 años, quien sigue habitando en la misma torre, contó la madre de la joven.

“La víctima no tenía armas y él le disparó cuatro tiros”, declaró D’Alessandro al canal de noticias C5N.

Según el ministro, el músico no tenía permiso de tenencia ni de portación de armas “porque tenía antecedentes” penales por esa causa.

El arma no estaba registrada. “Es la típica arma que se vende en el mercado negro”, indicó el ministro.

“Todo se va a centrar en si (Álvarez) comprendía o no la gravedad del acto”, afirmó D’Alessandro, y estimó que le jugará en contra que “intentó descartar el arma”.

Según las primeras investigaciones, tras el homicido ‘Pity’ Álvarez huyó del lugar y abandonó el arma en una alcantarilla, donde se la encontró con cinco vainas servidas.

