Policía interviene en un tiroteo activo en las oficinas de Youtube en California

La policía respondió este martes a un tiroteo activo en las oficinas de YouTube en California.

La Policía de San Bruno advirtió a la población en Twitter que se mantuviera alejada del área, al tiempo que imágenes divulgadas por redes sociales y la televisión mostraban a oficiales armados recorriendo las instalaciones de la compañía cerca de San Francisco.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018