Presidente de Paraguay dijo que uno de los tripulantes del avión venezolano-iraní se operó en Cuba para "cambiarse la cara"

Mario Abdo Benítez consideró que "parece de película" y aseguró que, con el correr del tiempo, van a aparecer nuevas pistas; destacó el trabajo de la inteligencia paraguaya, quienes le dieron información a Uruguay sobre la aeronave.

Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, afirmó que uno de los tripulantes del avión venezolano-iraní que permanece retenido hace semanas en el aeropuerto argentino de Ezeiza se operó en Cuba para "cambiarse la cara".

"Imagínense, parece una película", añadió el mandatario en rueda de prensa.

Paraguay fue el país que alertó a Uruguay acerca de la naturaleza de esta aeronave, que a principios de junio pretendió llegar a territorio nacional para, supuestamente, cargar combustible. Ante la negativa del gobierno uruguayo el avión debió retornar a Argentina, donde permanece desde entonces.

"Más cosas se van a saber en el tiempo", dijo el presidente paraguayo, quien agregó: "Realmente la inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo para poder determinar la peligrosidad de este vuelo. Desde que Paraguay informó y alertó se pudieron hacer las averiguaciones y hoy vimos que gran parte de esa tripulación tiene vínculos con el terrorismo internacional".

Abdo Benítez afirmó que Paraguay mantiene un "compromiso decidido en la lucha contra el crimen trasnacional y el terrorismo, y vamos s seguir, no importa de qué países sean".

Consultado acerca de la respuesta de Irán a este episodio -el país asiático niega cualquier vínculo con el terrorismo en el caso de este avión-, comentó: "Acá no es una cuestión contra ningún país, la lucha es contra el crimen internacional y contra el terrorismo".

El avión intentó aterrizar en Uruguay, pero el ministro de Defensa, Javier García, desautorizó el ingreso tras recibir información del Ministerio del Interior. Consultado por Telemundo sobre este tema dijo que decidieron no autorizar el ingreso al espacio aéreo uruguayo por una información que brindó Interior.

"Yo di la orden de que no entre", aseguró García. "Cuando recibí la información de Heber, no había una solicitud desde el punto de vista humanitario, por eso no se autorizó el ingreso al espacio aéreo y significó que volviera al aeropuerto de Buenos Aires", señaló.