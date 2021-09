Propietarios de edificio de lujo diseñado por arquitecto uruguayo en Nueva York iniciaron demanda millonaria

Al momento hay once unidades a la venta -los precios oscilan entre los US$ 7 millones y los US$ 169 millones en el caso del penthouse-, pero desde enero se cerró una sola venta.

Los propietarios del edificio de lujo 432 Park Avenue, en Manhattan (Nueva York), iniciaron una demanda que asciende a US$ 125 millones contra los desarrolladores del proyecto inmobiliario, diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly. Los dueños de las unidades afirman que en la construcción hay inundaciones, fallas en los ascensores, ruidos "intolerables" por el balanceo del edificio y que una explosión eléctrica registrada en junio dejó sin luz a los residentes, de acuerdo a lo que detalló el diario The New York Times.

Según la demanda -que se presentó el jueves de la semana pasada ante la Corte Suprema de Nueva York y es contra los desarrolladores, CIM Group y Macklowe Properties - los daños incluyen el costo estimado de reparar alrededor de 1.500 defectos tanto a nivel de construcción como de diseño. Estos fueron detectados por una firma de ingeniería contratada por el directorio de propietarios de los apartamentos de lujo.

En este edificio, construido en 2015, tienen apartamentos un magnate saudita y un miembro de la familia dueña de la marca de tequila José Cuervo, entre otros. La cantante y actriz Jennifer López y el exdeportista Alex Rodríguez compraron una unidad cuando eran pareja en 2018, pero la vendieron luego (la adquirieron en US$15,3 millones).

Una agente inmobiliaria citada por el diario neoyorkino detalla que el edificio tiene 125 apartamentos, casi todos vendidos, pero que las operaciones se han enlentecido desde febrero, cuando se conocieron los defectos y fallas que los residentes señalan. Al momento hay once unidades a la venta -los precios oscilan entre los US$ 7 millones y los US$ 169 millones en el caso del penthouse-, pero desde enero se cerró una sola venta.

En su sitio web se afirma que el edificio es la torre residencial más alta del hemisferio occidental.