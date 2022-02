Putin reconoció la independencia de los territorios separatistas prorrusos de Ucrania

La Unión Europea (UE) dijo que el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de las regiones separatistas de Ucrania es una "flagrante violación del derecho internacional".

Vladimir Putin reconoció este lunes la independencia de los territorios separatistas prorrusos de Ucrania y anunció la firma de acuerdos de "amistad y ayuda mutua".

"Considero necesario tomar esta decisión, que había madurado desde hace mucho tiempo: reconocer inmediatamente la independencia de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk", dijo en un discurso televisado, al tiempo que pidió al Parlamento ruso "que apruebe esta decisión y ratifique después los acuerdos de amistad y ayuda mutua con las dos repúblicas".

La Unión Europea (UE), en tanto, dijo que el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de las regiones separatistas de Ucrania es una "flagrante violación del derecho internacional" y reaccionará "con firmeza", de acuerdo a lo que anunciaron los líderes de la UE tras el discurso del presidente Putin.

"El reconocimiento de los dos territorios separatistas en #Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional, de la integridad territorial de Ucrania y de los acuerdos de #Minsk. La UE y sus socios reaccionarán con unidad, firmeza y determinación en solidaridad con Ucrania", afirmaron el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en Twitter.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.

The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.

