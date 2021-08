Reino Unido anunció reunión de líderes del G7 sobre Afganistán el martes

Boris Johnson informó que será para "garantizar evacuaciones seguras y prevenir una crisis humanitaria".

Los líderes del G7 analizarán la situación en Afganistán durante una reunión virtual el martes, anunció este domingo el primer ministro británico, Boris Johnson, una semana después de la vuelta al poder de los talibanes.

"Es vital que la comunidad internacional trabaje conjuntamente para garantizar evacuaciones seguras, prevenir una crisis humanitaria y ayudar al pueblo afgano a proteger los progresos de los últimos 20 años", tuiteó.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.

