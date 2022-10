Rishi Sunak recibió el encargo de Carlos III de formar gobierno y ya es oficialmente el nuevo primer ministro británico

Sunak, un exbanquero multimillonario nieto de inmigrantes indios, es el primer jefe de gobierno británico surgido de una minoría étnica y el más joven en más de 200 años.

El conservador Rishi Sunak se convirtió este martes en el tercer primer ministro del Reino Unido en lo que va de año, en sustitución de Liz Truss, que reemplazó a Boris Johnson, pero duró solo siete semanas en el cargo.

Sunak, de 42 años, se convirtió el lunes en el nuevo líder del gobernante Partido Conservador debido a que su rival Penny Mordaunt no logró los apoyos necesarios y el controvertido Johnson abandonó la idea de un retorno político.

El rey Carlos III, que llegó al trono el 8 de septiembre tras la muerte de Isabel II, le pidió oficialmente que forme gobierno, en su calidad de líder de la mayoría parlamentaria, durante una audiencia en el Palacio de Buckingham.

The King received The Rt Hon Rishi Sunak MP at Buckingham Palace today.

His Majesty asked him to form a new Administration. Mr. Sunak accepted His Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/UnT3jMS8so

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 25, 2022