Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, se anotó formalmente a la carrera presidencial en EE.UU. y buscará ganarle la interna a Trump

La candidatura del gobernador de 44 años suscita esperanzas para los republicanos que buscan una alternativa al expresidente Donald Trump, cuyas ideas comparte, pero no los excesos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó este miércoles su postulación para la investidura republicana de cara a las presidenciales de Estados Unidos de 2024, al tiempo que prometió "liderar nuestro gran regreso estadounidense".

DeSantis, de 44 años, formalizó la candidatura en un documento entregado a la comisión electoral federal horas antes del lanzamiento mediático de su campaña a través de una charla con Elon Musk, vía Twitter, que estaba prevista a las 18H00 de Washington (22H00 GMT).

Sin embargo, en medio de problemas técnicos, el republicano publicó un video en la misma plataforma, donde formalizó su anuncio.

"Soy Ron DeSantis y me presento a presidente para liderar nuestro gran regreso estadounidense", dijo en la grabación.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023