Rusia anunció que Argentina produjo la primera partida de la vacuna Sputnik V

"Se espera que la producción a gran escala de Sputnik V en Argentina comenzará en junio", indicó hoy el Fondo de Inversiones Directas Ruso.

Argentina ha producido la primera partida de la vacuna anticovid Sputnik V en su territorio, informó hoy el Fondo de Inversiones Directas Ruso (FIDR) en un comunicado.

La empresa farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF, cuyos representantes se encuentran en Moscú, ha sido la fabricante del primer lote gracias a la transferencia de tecnología por parte de Rusia.

Dicha producción aún debe someterse al control de calidad del fabricante de la vacuna rusa, el Centro Gamaleya, precisa la nota oficial.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021