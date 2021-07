Sancionaron a jugadoras noruegas de handball playa por usar calza y no bikini; la cantante Pink se ofreció a pagar la multa

La intérprete estadounidense señaló que "la federación europea de handball debe ser multada por su sexismo".

La cantante estadounidense Pink se ofreció a pagar la multa que la Federación Europea de Handball impuso a la selección femenina de Noruega de handball playa. El 21 de julio las jugadoras se pusieron una calza corta en lugar del bikini reglamentario en el partido contra España por el tercer puesto del Campeonato de Europa. Esto les valió una sanción del organismo, que la catalogó como 'ropa inadecuada' por no estar autorizada por el reglamento.

"Estoy muy orgullosa del equipo femenino de handball playa de Noruega por protestar las reglas muy sexistas sobre su "uniforme" La federación europea de handball debe ser multada por su sexismo. Bien por ustedes, señoras. Estaré feliz de pagar sus multas por ustedes. Sigan así", escribió la cantautora en Twitter este sábado.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

