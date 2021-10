Se registró una nueva ruptura del cono del volcán de La Palma, lo que provocó más desbordes de lava y desprendimientos

Desde el inicio de la erupción se han producido varias rupturas del cono, hecho que los científicos consideran normal en este tipo de proceso.

El volcán en erupción de La Palma (España) ha registrado una nueva ruptura del cono, lo que ha provocado más desbordamientos de lava y desprendimientos que han generado corrientes de aire, ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcan.

En sus redes sociales, Involcan acompaña esta información con un vídeo en el que se observa las densas coladas de lava que discurren ladera abajo con material magmático de gran tamaño.

Hace unos minutos se ha partido el cono y ha provocado más desbordamientos de lava y desprendimientos que han generado corrientes de aire / A few minutes ago the cone broke and caused more lava overflows and landslides that have generated air currents #lapalma pic.twitter.com/1fRNovxJ3c

— INVOLCAN (@involcan) October 25, 2021