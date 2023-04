Son medios hermanos, están en pareja y tienen dos hijos, pero la normativa española no les permite casarse: la historia de Ana y Daniel

En las entrevistas que han dado, cuentan que ambos sabían que su padre tenía otra familia, y que siempre les dio curiosidad. Sin embargo, fue recién en su juventud cuando tomaron cartas en el asunto.

“Intentamos mantener esa relación de hermanos, que es lo que marcan los cánones, pero nosotros no lo sentíamos así”. Con esas palabras resume Daniel Parra cómo se gestó la relación de pareja que actualmente mantiene con Ana Parra, su media hermana, con quien tiene dos hijos.

Ambos son españoles, hermanos por parte de padre y se conocieron cuando ella tenía 20 años y él 17. Su historia recorre actualmente los medios de comunicación españoles porque así lo decidieron ellos: buscan que la gente conozca su camino para que la normativa española les permita casarse, ahora que ella tiene 34 y él 31.

En las entrevistas que han dado, que recogen medios como La Nación o El Español, cuentan que ambos sabían que su padre tenía otra familia, y que siempre les dio curiosidad. Sin embargo, fue recién en su juventud cuando tomaron cartas en el asunto. Así, ella creó una cuenta falsa de Facebook y lo agregó a él a sus contactos. Allí descubrieron que ambos vivían en Santa Eulalia de Ronsana, un pequeño pueblo al noreste de España, pero que nunca se habían visto.

Al tiempo de conocerse y de que ambos supiesen de su parentesco, se fueron a vivir juntos. “No existía ese sentimiento fraternal (de hermanos). Yo conocí a una chica que me decían que era mi hermana y que tenía los mismos gustos que yo y me lo pasaba muy bien con ella, pero no la podría catalogar como a una hermana”, cuenta Daniel. Finalmente, ello decantó en que se enamoraran. “Estábamos en una fiesta, nos acercamos lentamente y nos dimos nuestro primer beso”, dice Ana, y Daniel agrega que “fue espontáneo, nada premeditado”.

Primero sintieron culpa. Y es que no solo los cánones morales prohíben su relación, sino que también está mal vista por la normativa española: el Código Civil prohíbe el matrimonio entre parientes directos, pese a que el incesto no está considerado como un delito desde 1978. “La sociedad se rige por unas normas morales y nuestra moral, en el fondo, nos impedía dar ese paso. Y es una tontería ya que, si lo piensas, nuestra relación es como cualquier otra excepto por un libro de familia que dice que somos hermanos de sangre”, apunta Daniel, y agrega: “Nosotros no hemos dicho nunca que la relación de amor entre dos hermanos sea algo natural, simplemente contamos nuestra historia personal, no reivindicamos nada. Nos ha pasado esto, es algo inusual y ya está, pero mucha gente piensa que estamos locos por defender este tipo de relaciones y que atentamos contra la moral, y no es así, solamente contamos lo que nos ha pasado”.

Pero tras conseguir el apoyo de sus amigos, las cosas cambiaron. Actualmente tienen dos hijos de cinco y tres años, y que conocen la historia de sus padres, aunque sus progenitores reconocen que posiblemente no dimensionan lo que significa.

Tanto Ana como Daniel comparten en sus redes fotos de sus hijos, como un argumento más para que la gente vea que no tienen ningún problema genético, algo que entienden a favor para que el Estado les permita casarse. Incluso, antes de decidir ser padres averiguaron si sus potenciales hijos podrían presentar problemas de salud por la compatibilidad genética entre ellos: allí, el médico les indicó que el riesgo era apenas de un 4% mayor al una pareja que no comparte genes.