Tiroteo en escuela de Estados Unidos deja dos alumnos fallecidos

Dos alumnos murieron este jueves en un tiroteo perpetrado en una escuela del suroeste de Estados Unidos, informó la policía, que indicó además que el presunto autor del ataque también falleció.

El incidente se registró en el centro de educación secundaria de la ciudad de Aztec, en el estado de Nuevo México.

“Un sospechoso de haber disparado está fallecido. 2 estudiantes fallecieron. No se reportan más heridos”, señaló la policía del estado en Twitter, sin precisar si el atacante era un estudiante de la escuela.

Updated information: 1 suspect shooter is deceased. 2 students are deceased. No other injuries reported. The school has been evacuated. #Aztecschoolshooting

