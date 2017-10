Tiroteo en Manhattan deja varios heridos

Varias personas resultaron heridas este martes en Manhattan, informaron los medios estadounidenses.

La Policía dijo en Twitter que había arrestado a un sospechoso, pero no habló de heridos ni proporcionó otros detalles.

Currently there is one person in custody. No others outstanding. All information is preliminary as the investigation is ongoing. pic.twitter.com/nsaUgZ8MJH

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017