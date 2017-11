Tiroteo en supermercado en Colorado deja al menos dos fallecidos

Un tiroteo registrado la noche de este miércoles en una tienda Walmart en Colorado ha dejado varias víctimas, informó la policía.

“Múltiples heridos. Por favor manténgase alejados del área”, señaló en Twitter la policía de Thornton, norte de Denver.

Shooting just occurred at Walmart, 9900 Grant St, multiple parties down. Please stay away from the area. pic.twitter.com/MdffbTPLKl

— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) November 2, 2017