Trump reveló el origen de las ganancias que obtuvo luego de dejar la Casa Blanca

El documento fiscal, de 100 páginas, fue presentado este viernes a una comisión electoral,

En el marco de su candidatura a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, el magnate republicano Donald Trump presentó una declaración de impuestos que ofrece una visión poco común de sus finanzas.

El documento fiscal, de 100 páginas presentado este viernes a una comisión electoral, detalla en términos a menudo vagos el alcance de las propiedades e ingresos del expresidente (2017-2021).

En particular, reporta ganancias de entre US$ 100.000 y US$ 1.000.000 originadas por la venta de tarjetas coleccionables NFT -Token No Fungible, en español, o certificado de autenticidad digital-, según documentos de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos.

Vendidas por US$ 99, esas tarjetas digitales representaban a Trump tanto como un vaquero, un astronauta o un piloto de combate.

El exmandatario también percibió más de US$ 5.000.000 por haber impartido conferencias, suma gestionada por la empresa CIC Ventures, se precisó.

La empresa matriz de su red social Truth Social, Trump Media & Technology Group, no le generó en cambio más de US$ 200, indicó el documento.

Trump posee el 90% de esta empresa valorada entre US$ 5.000.000 y US$ 25.000.000, siempre según la misma fuente.

El comunicado mencionó igualmente las operaciones internacionales del multimillonario, incluido un proyecto de campo de golf en Omán estimado en US$ 4.000 millones, en sociedad con una firma inmobiliaria saudí.

Además, el magnate republicano recibió por otra parte más de US$ 5.000.000 en regalías de una entidad llamada "DT Marks Oman".

A finales de 2022, una comisión parlamentaria publicó un informe sobre declaraciones fiscales del expresidente, que Trump intentó mantener en secreto ante los tribunales.

Se supo, por ejemplo, que en 2017, su primer año como jefe de la Casa Blanca, pagó apenas US$ 750 en impuestos, alrededor de US$ 1.000.000 en 2018 y 2019 y nada en 2020, el año de su derrota frente al demócrata Joe Biden y en el que sus finanzas presentaron un déficit de US$ 5.000.000.

AFP