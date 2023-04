Turquía: una mamá y su bebé se reencontraron casi dos meses después que fuesen separadas por el terremoto

La bebé de tres meses y medio, llamada Vetin, había sido rescatada cinco días después del sismo entre los escombros de un edificio.

Una madre se reencontró con su bebé en el sur de Turquía casi dos meses después del terremoto que azotó la región, según informó el Ministerio de Familia de ese país.

La mujer, identificada como Yasemin Begdas, se reunió con la pequeña después de que una prueba de ADN confirmara que era su hija.

La bebé de tres meses y medio, llamada Vetin, había sido rescatada cinco días después del sismo -ocurrido el 6 de febrero- entre los escombros de un edificio en la provincia de Hatay sin problemas de salud. "Reunir a una madre y su niña es una de las tareas más preciadas del mundo", dijo la ministra de Familia y Servicios Sociales, Derya Yanik, según consignó la agencia británica Reuters.

Luego de ser atendida inicialmente en un hospital de Adana, la pequeña había sido trasladado en el avión presidencial para ser evaluada en Ankara, pero una vez conocido el resultado de la prueba de ADN, regresó a Adana.

El padre de la pequeña y dos hermanos murieron en el sismo. El terremoto de magnitud 7,8, seguido horas después por otro de magnitud 7,6, mató a más de 56.000 personas en Turquía y Siria.

