Twitter informó que la red social está siendo restringida para algunos usuarios en Rusia. "Estamos trabajando para mantener nuestros servicios seguros y accesibles", indicó una de las cuentas oficiales de la red social (@TwitterSupport) en un tuit publicado el sábado, sobre las 14 horas de Uruguay.

We’re aware that Twitter is being restricted for some people in Russia and are working to keep our service safe and accessible.

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 26, 2022