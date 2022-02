Ucrania: videos muestran cómo un tanque ruso embiste contra un auto y cómo fue el rescate de su conductor

En uno de los videos, publicado por el periodista ucraniano Alexander Khrebet, se ve desde una altura cómo el tanque pasa por encima del auto.

En las últimas horas fueron divulgados en redes sociales varios videos que muestran cómo un tanque ruso embiste contra un auto, manejado por un civil, en Kiev, la capital de Ucrania.

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022

Franak Viačorka, asesor de la dirigente bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya, compartió otro video del momento en su cuenta de Twitter.

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 25, 2022

Otro de los videos del incidente que se viralizó en las últimas horas muestra cómo un grupo de personas rescata al hombre de dentro del auto destrozado.