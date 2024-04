Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió los estados de Nueva York y Nueva Jersey

El epicentro fue cerca de Lebanon, Nueva Jersey, a unos 75 kilómetros al oeste de Nueva York.

Un inusual sismo de magnitud 4,7 afectó el viernes los alrededores de Nueva York, informó el Instituto de Geofísica de Estados Unidos(USGS), y la megaciudad tembló durante unos segundos en varios lugares.

El terremoto se produjo "a las 14H23 GMT (10H23 hora local) a 7 kilómetros al noreste de la estación Whitehouse, Nueva Jersey", el estado fronterizo de Nueva York, al otro lado del río Hudson.

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 5 kilómetros, según el USGS.

No se reportaron daños o heridos significativos de inmediato. "No tenemos información en este momento sobre daños significativos (pero) seguimos evaluando la situación", escribió en X Fabien Levy, el portavoz del alcalde de Nueva York Eric Adams.

New York City just felt the impacts of a 4.8 magnitude earthquake with an epicenter of Lebanon, New Jersey. @NYCMayor is being briefed. While we do not have any reports of major impacts at this time, we’re still assessing the impact.

— Fabien Levy (@Fabien_Levy) April 5, 2024